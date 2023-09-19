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09:40, 19 сентября 2023Экономика

В России заявили о риске подорожания доллара до 110 рублей

Росконгресс: во втором квартале 2024-года доллар может подорожать до 110 рублей
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Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Доллар во втором квартале 2024 года может подорожать до 110 рублей. Об этом риске заявили эксперты Фонда Росконгресс в докладе «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?», пишет РИА Новости.

Такое изменение курса возможно в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России — если власти выберут вариант постепенного контролируемого ослабления национальной валюты, доллар будет расти на два рубля в месяц. По мнению аналитиков, для изменения ситуации Центробанк должен пересмотреть требования к валютному контролю: например, если ввести требование 100-процентной репатриации валютной выручки, курс рубля может вырасти «выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 рублей за доллар».

«Нынешний подход, позволяющий экспортерам хранить валютную выручку вне России, неизбежно ведет к ослаблению рубля... Фактически, сейчас меры валютного контроля, включающие увеличение продаж валютной выручки, — это единственная возможность оперативно вернуть курс к более-менее комфортным значениям», — заявили в Росконгрессе.

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Авторы доклада отметили, что санкции и геополитическая напряженность все еще оказывают давление на рубль. Улучшение геополитической повестки вызовет подорожание российской нефти, сокращение оттока капитала и рост поступления валюты в страну за счет возвращения инвесторов, добавили они.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков ранее заявил о необходимости снова ввести обязательный возврат в Россию валютной выручки экспортеров. Он подчеркнул, что у ведомства более жесткий подход к валютному регулированию, чем у Банка России, однако эксперты считают, что такая мера позволит укрепить рубль лишь ненадолго и сопряжена с рисками для бизнеса.

На заседании Банка России 15 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что обязательная продажа валютной выручки неэффективна и не окажет большого влияния на курс рубля, однако власти все еще рассматривают вариант введения подобных мер. По мнению председателя ЦБ, влиять на потоки капитала надо экономически, а не административно.

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    Вячеслав Агапов
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