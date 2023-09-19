Стало известно о тысячах протестующих у здания правительства Армении

РИА Новости: тысячи протестующих собрались у здания правительства Армении

Тысячи протестующих собрались около здания правительства Армении на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что почти во всех окнах здания выключен свет. Кроме того, после наступления темноты фасад постройки подсветили.

Ранее участники акций протеста в Ереване заблокировали центральную площадь и перекрыли подъезды к ней. Движение в центре столицы было практически заблокировано.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по армянским силам в регионе.