Появилась вторая жертва секс-скандала с участием молодых игроков «Реала»

Появилась вторая жертва секс-скандала с участием футболистов резерва «Реала»

В расследовании с участием футболистов резервных команд мадридского «Реала» о распространении секс-видео появилась вторая жертва. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на источники в полиции.

По информации источника, было возбуждено два дела с разными потерпевшими. Отмечается, что суд дал разрешение для изучения содержимого телефонов футболистов.

14 сентября Reuters сообщило, что мадридские футболисты подозреваются в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. По предварительным данным, игроки пересылали видео через соцсети без согласия девушки.

Летом 2022 года около 40 британских спортсменок подали иски к руководству Федерации гимнастики Великобритании (British Gymnastics), в которых заявили о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров. Юрист Энн Уайт заявила, что получила заявления почти от 400 человек.