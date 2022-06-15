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Спорт

В британской гимнастике разгорелся секс-скандал

40 британских гимнасток заявили о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров

Фото: Phil Noble / Reuters

Около 40 британских спортсменок подали иски к руководству Федерации гимнастики Великобритании (British Gymnastics), в которых заявили о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, секс-скандал разгорелся в 2015 году и продолжался вплоть до прошлого года. Юрист Энн Уайт заявила, что получила заявления от почти 400 человек, 39 дел из которых были переданы местным властям из соображений безопасности спортсменок. В настоящее время проводится расследование на всех уровнях руководства.

В октябре 2021 года олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Эли Райсман и Маккайла Марони обратились к Конгрессу США с требованием распустить руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны из-за скандала с участием врача Ларри Нассара. По их мнению, комитет не предпринял действий по борьбе с сексуальным насилием в сборных.

Нассар в январе был приговорен к 175 годам тюремного заключения. Его признали виновным в сексуальных домогательствах. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Байлз, Райсман, Марони и Габриэль Дуглас. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

Анастасия Борисова
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