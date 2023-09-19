В США раскрыли причину отчаяния Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал причиной отчаяния Зеленского провал ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через журналистов. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue.

Джонсон предположил, что подобное заявление Зеленского можно считать признаком растущего отчаяния. Он назвал его причину и подчеркнул, что ей является провал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Этот конфликт развивается очень, очень плохо. Все большие надежды, которые они возлагали на контрнаступление против России, лопнули у них на глазах. И дело тут не только в Зеленском», — отметил он.

Журналист добавил, что многие американские и европейские стратеги ошиблись, поверив в успех украинского контрнаступления. Такие прогнозы он назвал серьезным просчетом и плохим анализом.

Ранее Зеленский признал трудности контрнаступления ВСУ и отметил, что оно проходит медленно. Он добавил, что российские минные поля и артиллерия остановили наступление западной бронетехники, а противостояние на фронте превратилось в артиллерийскую дуэль.