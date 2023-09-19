В России понадеялись на ужесточение законов о «резиновом жилье»

Член СПЧ Кабанов призвал законотворцев бороться с «резиновыми квартирами»

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов выразил надежду, что в Госдуме рассмотрят новый законопроект, ужесточающий меры по борьбе с «резиновым жильем». Новые поправки обеспечили бы работу реального механизма для борьбы с нелегальной пропиской мигрантов, написал он в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что на сегодняшний день уже ведется правовая работа «по наведению порядка с хостелами и прочими криминальными схемами для легализации нелегальных мигрантов». «Надеемся, что принятию этой необходимой нормы не смогут помешать миграционные лоббисты», — заявил Кабанов.

По его словам, в СПЧ уже давно озабочены разработкой мер по борьбе с торговлей фиктивными прописками для приезжих из-за рубежа. Однако до последнего момента в Госдуме подобные законодательные инициативы отклоняли. Кабанов, в частности, призвал Госдуму обратить внимание на предложения калужских депутатов об установлении учетной нормы для регистрации иностранцев в жилых помещениях.

Ранее стало известно, что за полгода жительница Калужской области успела прописать к себе в квартиру 532 мигранта из Средней Азии. В то же время в Санкт-Петербурге нашли квартиру с фиктивной регистрацией 810 иностранцев.