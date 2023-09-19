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07:50, 19 сентября 2023Спорт

Широков рассказал о преимуществах жизни в СССР

Футболист Широков заявил, что у СССР был самый большой экономический рост в мире

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков рассказал о преимуществах жизни в СССР. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Спортсмен заявил, что у страны был самый большой экономический рост в мире с 1929-го по 1955-й, за исключением периода Великой Отечественной войны. «Ничего мы в тот период не теряли, а только приобретали», — подчеркнул он.

42-летний Широков завершил карьеру в 2016 году. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы-2008. Нападающий также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, выступая за «Зенит».

В августе 2022-го российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко связал алкоголизм в России со смертью главы правительства СССР Иосифа Сталина. Спортсмен заявил, что после Великой Отечественной войны СССР был самой непьющей страной, однако затем политика изменилась.

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    Андрей Стрельцов
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