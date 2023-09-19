В Кремле рассказали о попытках урегулирования ситуации в Карабахе

Песков: военные РФ пытаются вернуть процесс в Карабахе в дипломатическое русло

Российские военнослужащие пытаются вернуть процесс в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло. Об этом рассказал официальный представитель Дмитрий Песков, цитирует РИА Новости.

«Прежде всего, конечно же, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло», — сказал он.

Песков также сообщил, что российские миротворцы выполняют свою функцию в Нагорном Карабахе. При этом несмотря на присутствие миротворческого контингента, ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе.