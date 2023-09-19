В Германии ответили на вопрос о поставках дальнобойных ракет Киеву

Минобороны ФРГ: поставки Киеву Taurus не обсуждали на встрече в формате Рамштайн

На встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн не обсуждалась тема возможных поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву. Таким образом на соответствующий вопрос журналистов ответила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер, передает ТАСС.

По ее словам, в ходе переговоров на одноименной американской авиабазе в Германии были рассмотрены вопросы противовоздушной обороны, боеприпасов, артиллерии и о том, как планируется укреплять украинские вооруженные силы.

«О ракетах Taurus ничего нового сказать не могу», — заключила Меллер.

18 сентября глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро. Берлин отправит дополнительные боеприпасы, средства защиты и системы разминирования.

Ранее заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин выразил мнение, что ракеты класса «воздух-поверхность» Taurus представляют опасность для Вооруженных сил России, но они не смогут изменить баланс сил в специальной военной операции.