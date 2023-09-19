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18:31, 19 сентября 2023Забота о себе

Врач перечислил 10 обязательных ежегодных анализов для россиян

Онкохирург Иванов: анализ мочи нужно делать ежегодно, как и еще девять анализов

Фото: Unsplash

Онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов предупредил, что болезни могут возникать у внешне здоровых людей, поэтому необходимо регулярно проверять здоровье. Медицинский директор клиники «МАММА» перечислил «Ленте.ру» 10 обязательных ежегодных анализов для ранней диагностики заболеваний.

Врач призвал даже молодых людей в возрасте до 30 лет регулярно делать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, анализ на гормоны щитовидной железы, кровь на гликированный гемоглобин и свертываемость, а также анализ кала.

Иванов напомнил, что общий анализ крови определит состояние кровообращения, иммунитета и общего здоровья. Анализ мочи, по его словам, поможет оценить работу почек и мочевыводящих путей, определить наличие белка, глюкозы, крови и других веществ в моче, а также выявить инфекционно-воспалительные заболевания.

По биохимическому анализу крови врачи оценивают работу печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и выявляют воспаления в них, добавил собеседник «Ленты.ру».

Работу эндокринной системы можно оценить после сдачи анализов на уровень гормонов, вырабатываемых щитовидной железой. Рекомендую сдавать его регулярно, чтобы не пропустить нарушение работы органа, поскольку этот сбой может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Антон Ивановонкохирург, химиотерапевт

Иванов объяснил, что анализ крови на гликированный гемоглобин позволит определить количество сахара в составе крови и его значительных изменений в течение четырех-шести недель до исследования.

«Кал нужно сдавать, чтобы вовремя выявить паразитов, бактерии или кровь в кишечнике. По этим данным оценивают работу пищеварительной системы, — прокомментировал Иванов.

Коагулограмма же, по его словам, показывает свертываемость крови, предупреждая о скрытых и явных патологиях.

Помимо этого набора женщинам ежегодно нужно сдавать мазок на флору влагалища, делать кольпоскопию для изучения тканей шейки матки с целью выявления раковых клеток и УЗИ органов малого таза, добавил врач.

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Людям старше 40 лет, по его словам, кроме вышеуказанных, необходимо сдавать дополнительные анализы: тест на онкомаркеры, ЭКГ с физической нагрузкой, мазок на флору влагалища и кольпоскопию шейки матки.

Иванов разъяснил, что выявить рак на раннем этапе помогают несколько тестов. У женщин: АФП, РЭА, СА-19-9, СА-125. У мужчин: АФП, РЭА, СА-19-9, ПСА общий (позволяет провести первичную диагностику рака предстательной железы).

ЭКГ с физической нагрузкой, отметил врач, — наилучший способ определения болезней сердца. Информативность этого вида исследования выше простой ЭКГ без нагрузки.

Ранее кардиолог Эизабет Клодас перечислила полезные для здоровья сердца продукты. По ее словам, здоровье сердца помогут укрепить сельдь и зеленый чай.

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    Вера Владзиевская
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