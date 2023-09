Кардиолог перечислила полезные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Клодас: здоровье сердца помогут укрепить сельдь и зеленый чай

Сохранить здоровье сердца помогают активный образ жизни, снижение стресса и особая диета, рассказала американская кардиолог Элизабет Клодас. Полезные для здоровья сердца продукты она перечислила в беседе с порталом Eat This, Not That! (ETNT).

Прежде всего, рассказала она, для здоровья сердца нужны омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в диком рисе, чечевице, шпинате, белой фасоли, зимней тыкве, семенах чиа, грецком орехе, лососе, сельди и говядине. «Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительным действием, слегка разжижают кровь, что препятствует образованию тромбов, снижает кровяное давление и помогает поднять уровень хорошего холестерина», — рассказала Клодас.

Также, продолжила врач, здоровье сердца помогут укрепить продукты с антиоксидантами — веществами, которые умеют обезвреживать свободные радикалы и таким образом препятствуют старению. Это, по словам Клодас, томаты, апельсины, голубика, темный шоколад и зеленый чай.

Кроме того, отметила Клодас, для здоровья сердца нужны богатые клетчаткой продукты, такие как колотый горох, листовая капуста, семена граната, льняное семя, вяленый инжир, консервированная тыква, бананы, артишоки, дробленый овес, перловка. Наконец, рассказала кардиолог, сердце укрепляет листовая зелень.

Ранее диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич перечислила полезные осенью продукты. По ее словам, осенью следует есть больше сезонных овощей и фруктов, меда и чеснока — в них содержится полезный пектин.