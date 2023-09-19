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13:43, 19 сентября 2023Россия

Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что 50 тысяч рублей в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады получат те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и постоянно проживает на территории России, Литвы, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Глава государства поручил осуществить единовременные выплаты в период с декабрь 2023 по январь 2024 года. Займется выполнением поручения кабмин.

Еще в августе Минтруд подготовил законопроекты о единовременной выплате блокадникам и защитникам города. До этого Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплате в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда.

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    Анастасия Шейкина
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