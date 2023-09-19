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15:34, 19 сентября 2023Мир

Зампостпреда РФ при ООН заявил о плохом знаке для Зеленского

Зампостпреда Полянский: СМИ Запада перестали покрывать провокации Зеленского

Фото: Alina Smutko / Reuters

Западные СМИ перестали покрывать провокации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем канале в Telegram.

«Западная пресса перестала церемониться с Зеленским и покрывать его провокации. Очень плохой знак для киевского режима в преддверии открывающейся сегодня недели высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН», — так он прокомментировал публикацию The New York Times об ударе в Константиновке, которая вызвала негативную реакцию у украинского руководства.

Ранее газета The New York Times опубликовала расследование, в котором выяснила подробности ударов по рынку в Константиновке Донецкой области. Журналисты пришли к выводу, что взрыв, скорее всего, был вызван попаданием ракеты Вооруженных сил Украины, выпущенной из установки противовоздушной обороны (ПВО) «Бук».

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    Максим Габриелян
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