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18:05, 19 сентября 2023Мир

В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

Пентагон: США не считают, что их учениям в Армении что-то угрожает
СюжетУчения НАТО:

Фото: Manish Swarup / AP

США не считают, что их военным учениям, проходящим в Армении, может что-то угрожать. Об этом заявил представитель Пентагона, передает РИА Новости.

«Наши совместные учения с Арменией реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций, они завершатся завтра, как и планировалось», — отметили в Пентагоне.

Вопрос был связан с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

Ранее американский генерал-майор Грегори Андерсон и бригадный генерал Патрик Эллис прибыли в Армению, чтобы наблюдать за учениями Eagle Partner 2023, которые проходят на полигоне «Зар» с 11 сентября по 20 сентября. Учения были запланированы для подготовки 12-й миротворческой бригады Армении к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

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    Максим Габриелян
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