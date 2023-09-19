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09:52, 19 сентября 2023Экономика

Маск отреагировал на сообщение о госдолге США

Илон Маск отреагировал на сообщение о госдолге США одним восклицательным знаком

Фото: Nathan Howard / Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на сообщение о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в 33 триллиона долларов. Он поставил восклицательный знак в своей соцсети X (бывший Twitter).

Какой смысл был вложен в такой комментарий, бизнесмен не уточнил. Однако в последнее время Маск неоднократно расходился с позицией американской администрации по многим вопросам.

В настоящее время госдолг США составляет 33,044 триллиона долларов. Отметку в 32 триллиона долларов он превысил в июне. Наращивать заимствования позволяет закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года, который подписал президент Джо Байден.

Перед этим по итогам продолжительных переговоров Демократическая и Республиканская партии пришли к компромиссу о сокращении федеральных расходов. Согласно подсчетам The New York Times, к 2030 году госдолг США вполне может вырасти в полтора раза и достичь 50 триллионов долларов, несмотря на озвученные планы.

В свою очередь аналитик Bank of America Майкл Хартнетт предположил, что в среднем за следующее десятилетие долг будет расти на 5,2 миллиарда долларов каждый день, то есть на почти два триллиона долларов в год.

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    Платон Щукин
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