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03:57, 20 сентября 2023Мир

Норвегия передаст Украине десятки гусеничных транспортеров

Норвегия передаст Украине 50 гусеничных транспортеров M548

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Норвегия в рамках военной помощи Украине передаст Киеву в дар около 50 гусеничных транспортеров. Об этом сообщается на сайте правительства скандинавской страны.

«Это важно для обеспечения поставок в районы, где нет дорог», — заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. Он также подчеркнул, что Норвегия будет продолжать поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо».

В пресс-службе кабмина уточнили, что норвежская версия машин называется NM199, в то время как на международном уровне они проходят под названием M548. Отмечается, что данные транспортеры способны маневрировать на местности, недоступной для колесной техники.

Ранее норвежский канал TV2 сообщил, что власти страны пообещали передать Украине несколько истребители F-16. Всего в стране 57 самолетов данной модели.

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    Марина Совина
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