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17:29, 20 сентября 2023Наука и техника

Изучено влияние 5G сетей на здоровье пожилых людей

Global Transitions: развитие 5G сетей повысило самооценку здоровья пожилых людей

Фото: Lisic / Shutterstock / Fotodom

Китайские специалисты из Института демографических исследований Пекинского университета изучили влияние сетей мобильной связи пятого поколения (5G) на здоровье пожилых людей. Результаты работы опубликованы в журнале Global Transitions.

В ходе исследования авторы опросили 2334 участника в возрасте 60 лет и старше, которые проживали в различных провинциях в материковом Китае. При анализе учитывали социально-демографические особенности испытуемых, включая возраст, районы проживания, семейное положение, доход, занятость, хронические заболевания и другие факторы.

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Команда пришла к выводу, что развитие 5G значительно повысило самооценку здоровья у пожилых людей. Так, вероятность положительной самооценки здоровья увеличивалась на 31 процент на каждую единицу повышения уровня развития 5G в стране. Наиболее выраженный эффект наблюдался среди группы лиц в возрасте от 65 до 74 лет, женщин и тех, кто проживает в городах.

Исследователи подчеркивают, что политика в отношении 5G предоставляет пожилым людям новые возможности для улучшения их состояния здоровья. Большее количество людей смогло использовать интеллектуальные устройства и выходить в интернет, облегчая доступ к медицинской информации и способствуя социальной вовлеченности.

На данный момент в Китае одна из крупнейших и технологических развитых сетей 5G. Внедрение технологии произошло в более чем 60 отраслей национальной экономики, включая медицину. Однако до сих пор определить последствия воздействия 5G на общественное здравоохранение не удавалось.

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    Елена Апазиди
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