Изучено влияние 5G сетей на здоровье пожилых людей

Global Transitions: развитие 5G сетей повысило самооценку здоровья пожилых людей

Китайские специалисты из Института демографических исследований Пекинского университета изучили влияние сетей мобильной связи пятого поколения (5G) на здоровье пожилых людей. Результаты работы опубликованы в журнале Global Transitions.

В ходе исследования авторы опросили 2334 участника в возрасте 60 лет и старше, которые проживали в различных провинциях в материковом Китае. При анализе учитывали социально-демографические особенности испытуемых, включая возраст, районы проживания, семейное положение, доход, занятость, хронические заболевания и другие факторы.

Команда пришла к выводу, что развитие 5G значительно повысило самооценку здоровья у пожилых людей. Так, вероятность положительной самооценки здоровья увеличивалась на 31 процент на каждую единицу повышения уровня развития 5G в стране. Наиболее выраженный эффект наблюдался среди группы лиц в возрасте от 65 до 74 лет, женщин и тех, кто проживает в городах.

Исследователи подчеркивают, что политика в отношении 5G предоставляет пожилым людям новые возможности для улучшения их состояния здоровья. Большее количество людей смогло использовать интеллектуальные устройства и выходить в интернет, облегчая доступ к медицинской информации и способствуя социальной вовлеченности.

На данный момент в Китае одна из крупнейших и технологических развитых сетей 5G. Внедрение технологии произошло в более чем 60 отраслей национальной экономики, включая медицину. Однако до сих пор определить последствия воздействия 5G на общественное здравоохранение не удавалось.

