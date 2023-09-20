65-летняя любительница фитнеса назвала секс ключом к сохранению молодости

65-летняя жительница США раскрыла секреты сохранения молодости и энергии. Об этом сообщает New York Post.

Бобби Паркер Холл из города Портленд, штат Орегон, рассказала, что выглядит моложе своего возраста благодаря регулярному сексу с мужем. Она отметила, что половая жизнь — аспект жизни, наиболее часто игнорируемый людьми. «Эта глубина удовольствия и близости с человеком — бесценный дар», — утверждает американка. Холл подчеркнула, что сексуальная жизнь не обязательно должна заканчиваться в определенном возрасте.

Еще одним ключом к сохранению молодости женщина назвала регулярные тренировки. Американка уверена, что спорт является лучшим способом поддерживать не только физическое, но и эмоциональное здоровье. Любительница фитнеса советует женщинам работать над развитием гибкости и поддерживать мышечную массу.

Холл также заявила о важности бережного и регулярного ухода за кожей тела и лица. Она рекомендовала использовать натуральные косметические средства, а также не откладывать косметические операции.

Кроме того, женщина уверена, что молодость напрямую зависит от внутренней гармонии. «Чаще бывайте на природе, чтобы восстанавливать силы тела, разума и духа. Сделайте свой мир главным приоритетом в жизни и продолжайте развиваться в первую очередь в отношениях с самим собой», — советует она. Холл добавила, что для поддержания внутренней энергии необходимо постоянно искать новые пути для саморазвития и самовыражения.

Ранее сообщалось, что 64-летняя тиктокерша Харра Браун раскрыла секрет моложавой внешности. Многие поклонники женщины заявили, что начали приводить себя в порядок, посмотрев на то, как молодо она выглядит.