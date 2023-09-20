Адвокат Блиновской рассказала о взломе аккаунта блогерши

Адвокат Блиновской заявила, что мошенники взломали Telegram-канал блогерши

Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что мошенники взломали Telegram-канал блогерши. Ее цитирует ТАСС.

Защитница уверяет, что Блиновская не пользуется Telegram: следователи забрали у нее телефон и сим-карту. Однако взломщики проникают в канал и начинают вести там активную деятельность. Сальникова добавила, что мошенникам даже удается отправлять аудиосообщения якобы с голосом блогерши.

Адвокат отметила, что все каналы, которые содержат имя Блиновской или предлагают ее услуги, никак не связаны с блогершей. А из-за взломов они уже обращались с заявлениями о блокировке действий аферистов, но обращения не давали результатов.

Создательницу «Марафона желаний» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. В июле суд продлил домашний арест блогера до 26 октября.

У нее и ее супруга арестованы 12 банковских счетов и 54 расчетных счета, а также 21 объект недвижимости Блиновской, среди которых элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Также под обеспечительными мерами находятся транспортные средства элитных марок.