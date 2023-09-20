В одной стране рекордно подорожала аренда жилья

ONS: аренда жилья в Великобритании в августе подорожала на рекордные 5,5 %

Стоимость аренды жилья в Великобритании в августе рекордно выросла (на 5,5 процента в годовом выражении). Об этом говорится в отчете Национального статистического управления страны (ONS).

Отмечается, что показатель побил рекорд за всю историю наблюдений, с января 2016 года. В Лондоне в августе аренда подорожала на 5,9 процента, что также является историческим максимумом, с января 2006 года. Рекорд также был побит в Англии (5,4 процента) и Шотландии (6 процентов). В Уэльсе аренда подорожала на 6,5 процента.

Рост стоимости аренды вызван повышением интереса англичан к такому виду жилья, отметил Королевский институт дипломированных оценщиков. По его данным, спрос на аренду недвижимости растет в последние месяцы во всех регионах страны, ожидается также его повышение в будущем.

На рынке недвижимости в Великобритании средние цены в июле повысились на 0,6 процента год к году — до 289,8 тысячи фунтов стерлингов (около 358,4 тысячи долларов). В Лондоне в этом месяце жилье подешевело на 0,8 процента, до 534,2 тысячи фунтов (примерно 661 тысяча долларов).

Ранее Bloomberg писало, что жители европейских стран столкнулись с острой нехваткой арендных квартир. Спрос на аренду вырос в том числе из-за отказа многих европейцев от покупки собственной недвижимости, вызванного ростом ключевой ставки.