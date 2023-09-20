В Австралии на пляже люди обнаружили загадочных склизких «инопланетян»

В Австралии на берег вынесло таинственных склизких существ

На пляжах Австралии люди стали находить загадочных склизких существ. Об этом сообщает Daily Mail.

Одно такое таинственное создание мужчина обнаружил на берегу недалеко от города Аделаида, штат Южная Австралия. Он выложил фото находки на форум Reddit в надежде узнать, с чем именно столкнулся. Вынесенные океаном загадочные существа внешне кажутся бесформенными, желеобразными и покрыты желтыми точками. Многие пользователи заявили, что они похожи на инопланетян.

Однако один из комментаторов оказался морским биологом и объяснил, что существо на фото — колония асцидий, которые во множестве водятся в прибрежных зонах. «Каждая из этих маленьких желтых точек — это отдельное животное, называемое зооидом, но все они генетически идентичны в рамках колонии», — написал специалист. Существо представляет собой смесь позвоночного и беспозвоночного, пояснил он. На выложенном фото были запечатлены асцидии вида Botrylloides leachii.

Другие комментаторы написали, что асцидии действительно напоминают что-то инопланетное, а некоторые даже назвали их плацентой пришельцев. Несмотря на странный внешний вид, асцидии не опасны для людей.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии нашла на пляже редчайшую рыбу, которая считалась вымершей 20 лет назад. Это была Brachionichthys hirsutus — лучеперая рыба семейства брахионихтиевых, которая отличается тем, что ее брюшные плавники вытянуты и напоминают лапы.