Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении мер в Карабахе
Азербайджан успешно продолжает локальные антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
«Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Японии выразило серьезную обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призвало Азербайджан прекратить текущие военные действия.
19 сентября Минобороны Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе»