Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении мер в Карабахе

МО Азербайджана: антитеррористические меры в Карабахе успешно продолжаются

Азербайджан успешно продолжает локальные антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Японии выразило серьезную обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призвало Азербайджан прекратить текущие военные действия.

19 сентября Минобороны Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе»