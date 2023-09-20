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08:13, 20 сентября 2023Бывший СССР

Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении мер в Карабахе

МО Азербайджана: антитеррористические меры в Карабахе успешно продолжаются
СюжетОбострение в Нагорном Карабахе:
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Press office of Armenian Defense Ministry / PAN Photo / Reuters

Азербайджан успешно продолжает локальные антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Японии выразило серьезную обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призвало Азербайджан прекратить текущие военные действия.

19 сентября Минобороны Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе»

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    Алевтина Запольская
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