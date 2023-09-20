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07:14, 20 сентября 2023Мир

Япония призвала Азербайджан прекратить военные действия в Карабахе

МИД Японии призвал Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе
СюжетОбострение в Нагорном Карабахе:

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Токио выражает серьезную обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан прекратить текущие военные действия. Об этом говорится в пресс-релизе японского Министерства иностранных дел (МИД), передает РИА Новости.

Помимо этого Япония призывает стороны конфликта разрешить противоречия вокруг региона путем диалога. «Япония выражает серьезную обеспокоенность недавним обострением ситуации в Нагорном Карабахе и решительно призывает немедленно прекратить враждебные действия», — говорится в обращении МИД.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Утверждается, что режим прекращения огня не соблюдается Баку с 12:00 вторника, 19 сентября.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратный километров, которая включает в себя Карабах.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Глава государства подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — подытожил он.

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    Екатерина Подвигина
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