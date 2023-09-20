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12:32, 20 сентября 2023Россия

Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе

МЧС сообщило о гибели двух спасателей при разборе завалов дома в Балашихе

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе, об этом сообщили в МЧС. Заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Еще четыре сотрудника МЧС получили травмы и сами оказались под завалами.

Повторное обрушение произошло при разборе завалов дома, поврежденного взрывом газа.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября, в доме на улице Октябрьской. Взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление. Последствия взрыва сняли на видео.

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    Марк Леонов
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