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00:46, 20 сентября 2023Россия

Средства ПВО сбили украинский БПЛА в российском регионе

В Белгородской области средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: губернатор Пскова Михаил Ведерников / РИА Новости

В ночь со вторника на среду российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский дрон над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку была пресечена 19 сентября около 23:45 мск. О разрушениях на земле и пострадавших в ведомстве не сообщают.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что средства ПВО сбили беспилотник в Шебекинском городском округе. Он уточнил, что дрон самолетного типа был уничтожен на подлете к городу.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ были повреждены панели отгрузочной площадки на промышленном предприятии в Шебекино. Пострадавших нет.

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    Екатерина Подвигина
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