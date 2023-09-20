Средства ПВО сбили украинский БПЛА в российском регионе

В Белгородской области средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа

В ночь со вторника на среду российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский дрон над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку была пресечена 19 сентября около 23:45 мск. О разрушениях на земле и пострадавших в ведомстве не сообщают.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что средства ПВО сбили беспилотник в Шебекинском городском округе. Он уточнил, что дрон самолетного типа был уничтожен на подлете к городу.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ были повреждены панели отгрузочной площадки на промышленном предприятии в Шебекино. Пострадавших нет.