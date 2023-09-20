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18:54, 20 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвал обратную сторону страсти к порядку во всем

Психолог Грязев: страсть к порядку может привести к загулам и случайному сексу

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Страсть к порядку во всех сферах жизни может привести к загулам и случайному сексу, заявил клинический психолог Юрий Грязев. Об обратной стороне этого явления он рассказал «Газете.Ru».

Психолог объяснил, что чрезмерная любовь к порядку может быть спровоцирована обсессивно-компульсивным расстройством, чрезмерно возбужденным состоянием психики или педантизмом. Такие люди, как правило, всегда безупречно одеты, а в их доме царит идеальная чистота, отметил он.

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При этом стоит помнить, что у педантизма всегда есть обратная сторона, уверил Грязев. В качестве примера побочных эффектов любви к порядку он назвал эпизодические срывы в загулы, случайный секс, злоупотребление алкоголем. «Все максимально грязное и отвратительное. Это случается не на регулярной основе, а эпизодически: они [люди] долго копят напряжение, подавляют свою агрессию и недовольство, а в результате происходит срыв, от которого они сами же и страдают», — уточнил специалист.

Ранее социолог Юлия Байер назвала способ перестать тревожиться по пустякам. Она призвала ограничивать чтение новостей для борьбы со стрессом и тревогой.

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    Наталья Обрядина
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