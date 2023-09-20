Одержимая кроссвордами женщина перестала общаться с мужем и детьми

NYP: мужчина пожаловался на игнорирующую его из-за кроссвордов жену

Читатель New York Post (NYP) пожаловался на одержимую разгадыванием кроссвордов жену. Он обратился за советом к американской обозревательнице Джин Филлипс, которая ведет колонку «Дорогая Эбби».

Мужчина рассказал, что его супруга давно увлекается кроссвордами. После того как женщина вышла на пенсию, она стала разгадывать головоломки днями напролет. По словам читателя, жена игнорирует его, отдалилась от детей и вообще редко общается с близкими из-за своего увлечения. Обеспокоенный мужчина добавил, что уже высказывал свое недовольство жене, однако ситуация осталась прежней.

Как считает Филлипс, читателю следует еще раз поговорить с женой. «То, что она делает, несправедливо по отношению к вам и всей семье», — утверждает она. Обозревательница добавила, что мужчина может предложить жене обратиться к психотерапевту. В случае если женщина откажется от помощи специалиста, к нему может пойти сам читатель. Филлипс также предположила, что супруги столкнулись с кризисом в браке, а кроссворды являются для женщины способом убежать от реальности.

Ранее сообщалось, что мужчина перешел с женщин на секс-кукол после того, как пережил измену. Он рассказал, что его первая любовь ушла от него к лучшему другу и разбила ему сердце.

