Среда обитания
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09:49, 20 сентября 2023Среда обитания

Миру предрекли дефицит воды к 2040 году

Токаев: мировой спрос на воду может превысить предложение на 40% к 2040 году

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Через несколько десятилетий мир может столкнуться с дефицитом воды, предрек президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова в ходе выступления на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке передает РИА Новости.

Токаев заявил, что к 2040 году мировой спрос может превысить предложение на 40 процентов, и призвал другие страны объединиться для решения этой важнейшей глобальной проблемы. Он объяснил, что нехватка воды порождает серьезные экономические и другие проблемы, поэтому необходимо начинать что-то делать уже сейчас.

Глава республики добавил, что странам следует сосредоточиться на инвестициях в «зеленые» рабочие места, а также постепенно отказываться от угля и прекратить субсидии на ископаемое топливо, которые уже достигли рекордных значений. На выступлении Токаев также рассказал о важности инициативы Казахстана по открытию в Алма-Ате проектного офиса Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

Накануне на открытии сессии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о глобальных климатических проблемах, призвал мировое сообщество «покончить» с углем. К 2030 году от использования грязного топлива должны избавиться страны ОЭСР (среди них страны Европы, Австралия, США, Турция и другие), к 2040 году — остальные государства.

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    Нина Ташевская
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