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11:50, 20 сентября 2023Экономика

«Детский мир» стал частной компанией

«Детский мир» выкупил 58,26 % акций и завершил трансформацию в частный бизнес

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Крупнейший российский ретейлер детских товаров «Детский мир» стал частной компанией. О завершении трансформации бизнеса говорится в пресс-релизе на официальном сайте.

«ГК "Детский мир", специализированный ретейлер и лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане информирует, что трансформация в частный бизнес, объявленная в ноябре 2022 года, завершена», — сказано в сообщении. Дочернее общество компании, АО «ДМФА», выкупило 58,26 голосующих акций у миноритариев.

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Оставшимся миноритарным акционерам головной компании будет объявлена обязательная оферта на выкуп акций, заявили в «Детском мире». Ожидается, что цена акций в таком предложении будет не ниже 71,5 рубля. После завершения обязательной оферты ПАО может быть ликвидировано, а те акционеры, которые по тем или иным причинам решили не продавать акции, смогут получить имущество ликвидируемой компании, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

В конце августа «Детскому миру» пришлось заморозить цены на некоторые школьные товары на фоне их резкого роста. Решение было принято по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России «для повышения доступности таких товаров перед началом нового учебного года». В рамках инициативы предельные цены были зафиксированы на отдельные позиции школьной формы, одежды, а также на 40 позиций школьного ассортимента — ручки, карандаши, тетради, пеналы, альбомы и товары для детского творчества.

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