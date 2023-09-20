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11:48, 20 сентября 2023Бывший СССР

Военный назвал мобилизационный потенциал Украины

Военный Дандыкин: Украина может мобилизовать еще около 50 тысяч человек

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина может мобилизовать еще порядка 50 тысяч человек за счет призыва ограниченно годных к военной службе граждан. Также ведутся переговоры о возвращении в страну беженцев, уехавших после начала конфликта. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Первое, за счет чего собираются усилить мобилизацию, — это призыв ограниченно годных людей с болезнями, которые позволяют, по мнению Украины, участвовать в боевых действиях. Посчитали, что могут быть только годные и не годные, никаких ограниченно годных быть не должно», — сказал Дандыкин.

Он также добавил, что Украина просит вернуть в страну уехавших беженцев. Некоторые страны откликнулись на призыв, но теперь, после охлаждения отношений с Польшей, выдача людей из этой страны крайне маловероятна, подчеркнул Дандыкин. То же справедливо и для ряда других государств.

«Мобилизационный максимум, который смогут выжать, это около 50 тысяч человек. Существенное увеличение численности за счет наемников тоже маловероятно. Те резервы, которые подготовили НАТО, постепенно сгорают на полях сражений. Сгорают профессионалы. Больше всего людей идет из Польши, но из-за трений этот поток может перейти в маленький ручеек», — считает военный.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.

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    Варвара Кошечкина
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