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15:19, 20 сентября 2023Наука и техника

Выявлена новая функция дофамина

Выявлена роль дофамина в процессе принятия решений

Фото: Lorenz Lippert / Unsplash

Ученые из Кельнского университета, Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф и Дрезденского технологического университета выявили новую функцию дофамина. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, этот нейромедиатор играет определенную роль в процессе принятия решений.

В ходе эксперимента авторы наблюдали за 31 добровольцем мужского пола. Участников попросили ассоциировать абстрактные символы с вознаграждениями. Для этого они выполняли различные варианты заданий при употреблении специальных лекарств, увеличивающих уровень дофамина. Так, в одной группе это достигалось с помощью L-дофы — предшественника дофамина. В другой — путем приема низкой дозы препарата галоперидола. В контрольной группе испытуемые получали плацебо.

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Затем компьютерная модель проанализировала процесс выполнения заданий и принятия решений на основе распределения времени отклика участников.

Специалисты пришли к выводу, что помимо своих известных функций (система вознаграждения, когнитивные навыки и другие) дофамин может регулировать соотношение скорости и точности решений. Оказалось, что при высвобождении дофамина решения принимаются быстрее, но могут быть менее точными. Это открытие демонстрирует взаимосвязь между готовностью человека реагировать медленно и совершать относительно меньше ошибок или готовностью реагировать быстро и совершать относительно больше ошибок.

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    Елена Апазиди
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