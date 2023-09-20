Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:03, 20 сентября 2023Силовые структуры

В российском городе неизвестные обстреляли интерьерный салон

E1.RU: в центре Екатеринбурга неизвестные обстреляли интерьерный салон

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В центре Екатеринбурга ранним утром 19 сентября неизвестные обстреляли интерьерный салон. Об этом E1.RU рассказала владелица бизнеса Ольга.

По словам Ольги, она пришла на работу и заметила повреждения на стекле. Из записей видеонаблюдения стало очевидно, что кто-то выстрелил из огнестрельного оружия. Женщина подчеркнула, что стеклопакеты в салоне очень прочные, их нельзя разбить камнем или булыжником. По ее мнению, стреляли из машины с проезжей части.

«Ситуация некритичная, но вопрос именно в том, что вообще происходит в городе? Это же самый центр», — заявила Ольга.

У бизнесвумен есть две версии произошедшего: либо на улице произошла перестрелка, либо это сделали конкуренты. Полиция начала проверку.

Ранее случайная прохожая пострадала в результате перестрелки на улицах Махачкалы Республики Дагестан.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали удар по МиГ-29 ВСУ боевым дебютом нового «Ланцета». Что указывает на эффективность российского дрона?

    Инстасамка поделилась фото в откровенном образе и разочаровала фанатов

    Канцлер Германии предостерег от «фиктивного мира» на Украине

    Президент Польши сравнил Украину с тянущим на дно спасателя тонущим человеком

    СКР возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке Балашихи

    Transfermarkt составил сборную из самых дорогих трансферов лета-2023 в РПЛ

    Лукашенко решил научить петербуржцев обращаться с автобусами

    Военный рассказал о ситуации в Андреевке

    Разрушения после взрыва газа в многоэтажке Балашихи сняли на видео

    Женщина сбросила 13 килограммов благодаря трем простым изменениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости