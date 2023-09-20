В российском городе неизвестные обстреляли интерьерный салон

E1.RU: в центре Екатеринбурга неизвестные обстреляли интерьерный салон

В центре Екатеринбурга ранним утром 19 сентября неизвестные обстреляли интерьерный салон. Об этом E1.RU рассказала владелица бизнеса Ольга.

По словам Ольги, она пришла на работу и заметила повреждения на стекле. Из записей видеонаблюдения стало очевидно, что кто-то выстрелил из огнестрельного оружия. Женщина подчеркнула, что стеклопакеты в салоне очень прочные, их нельзя разбить камнем или булыжником. По ее мнению, стреляли из машины с проезжей части.

«Ситуация некритичная, но вопрос именно в том, что вообще происходит в городе? Это же самый центр», — заявила Ольга.

У бизнесвумен есть две версии произошедшего: либо на улице произошла перестрелка, либо это сделали конкуренты. Полиция начала проверку.

Ранее случайная прохожая пострадала в результате перестрелки на улицах Махачкалы Республики Дагестан.