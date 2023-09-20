Очевидцы рассказали о моменте взрыва в многоэтажке Балашихи

Очевидец рассказал «Ленте.ру» о вылетевших из-за взрыва в Балашихе окнах

Взрыв газа, который произошел в многоэтажке подмосковной Балашихи, был оглушительным, из-за ударной волны в зданиях напротив вылетели окна. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали находящиеся на месте происшествия очевидцы. Они добавили, что сейчас рядом с домом работают спецслужбы.

«Пять с половиной лет я жил в этом доме. В квартире, где я жил, плиту разорвало на две части. В доме напротив повылетали все окна. Я сейчас живу в другом доме, но, конечно, мы слышали этот взрыв. Взрыв мощнейший был, сигнализация у всех машин сработала», — рассказал Михаил, бывший житель дома.

Владимир, который также живет рядом с домом, где произошел взрыв, добавил, что сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.

«В этот момент я находился дома, собирался в колледж, и в один момент я услышал хлопок, у меня затряслись окна в доме. Я не понял, что произошло, шел на остановку и увидел эту картину. Когда пришел на место, уже было очень много людей и были все службы спасения», — добавил Владимир.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября. В результате оказались повреждены несколько квартир. Предварительно, есть пострадавшие, их точное число пока не приводится.

По данным МЧС, из-за взрыва обрушились два этажа. В министерстве подтвердили факт взрыва газа в здании под Москвой. Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по факту произошедшего.