Россиян предупредили о всплеске активности мошенников из-за выхода iPhone 15

«Известия»: мошенники могут создавать фейковые сайты по продаже iPhone 15

Опрошенные «Известиями» эксперты предупредили россиян о всплеске активности мошенников из-за выхода нового iPhone 15. В частности, покупатели могут столкнуться с фейковыми сайтами по продаже смартфонов Apple.

По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Ольги Свистуновой, фишинговые сайты обычно очень похожи по оформлению на официальный сайт Apple и предлагают купить iPhone с доставкой до старта продаж или сделать предзаказ с большой скидкой. Если ввести на таком ресурсе данные своей банковской карты, злоумышленники спишут деньги, а смартфон доставлен не будет.

Такие предложения встречаются и на популярных торговых площадках, добавил руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. В объявлениях обещают привезти iPhone из-за рубежа за 5-10 дней. По мнению адвоката московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислава Шурховецкого, даже если такие «продавцы» доставят гаджет покупателю, скорее всего, он окажется подделкой, внешне лишь отдаленно напоминающей оригинал.

Кроме того, мошенники часто предлагают продать место в очереди на покупку новинки Apple. Однако большей популярностью пользуется схема, связанная с «розыгрышами» — злоумышленники предлагают поучаствовать в акции, чтобы получить iPhone в качестве подарка.

Адвокат Владислав Шурховецкий предупреждает, что вернуть потерянные средства бывает крайне сложно. Чтобы не попасться на подобные уловки, он посоветовал россиянам не пытаться купить брендовую технику у сомнительных лиц и организаций, не заключать сделки с предоплатой и не приобретать сертификаты на покупку техники Apple. Кроме того, мошенников можно распознать по предложениям с необоснованно заниженной стоимостью.

Ранее специалисты ВТБ зафиксировали в России новую мошенническую схему, в которой клиентам предлагают «обновить» деньги на счете для дополнительной защиты. Ради выманивания средств через перевод в банкомате злоумышленники обещают потенциальным жертвам возврат денег, их страховку и повышенную доходность вкладов.