Кинофестиваль «Человек и природа» стартовал в Иркутске

Стартовал 22-й Байкальский международный фестиваль «Человек и природа»

В Иркутске стартовал 22-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа». Об этом сообщается на официальном сайте Минкультуры России.

Отмечается, что в конкурсе принимают участие 35 фильмов, из них 9 документальных картин, 8 научно-популярных, 6 игровых и 12 анимационных картин. Также представлена программа из 6 фильмов в конкурсе полнокупольного кино.

«На конкурс поступило 912 заявок из 72 стран мира. Лидером по числу заявленных фильмов традиционно стала Россия. В шорт-лист вошли фильмы, которые, по мнению организаторов, затрагивают наиболее серьезные проблемы взаимоотношения человека и окружающей среды и, вероятно, вызовут большой зрительский интерес», — отметила программный директор кинофестиваля, заместитель директора Иркутского областного кинофонда Елена Утробина.

Отбор лент провела специальная комиссия кинофестиваля, в составе которой — режиссеры, деятели искусства и кино. В программу мероприятия вошли работы режиссеров из Французской Полинезии, Китая, Турции, Туниса, США, Швейцарии, Ирана, Аргентины, Франции и других стран мира.

Байкальский международный кинофестиваль продлится с 19 по 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области состоится кинофестиваль «ЭтноФест», в котором примут участие 83 региональные культурные площадки. Программа ежегодного мероприятия будет включать яркое игровое кино, анимацию и современную этнографическую документалистику. Гостям покажут как новинки кинематографа, так и культовые фильмы.