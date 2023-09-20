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20:26, 20 сентября 2023Силовые структуры

Россиян задержали за организацию наркошопа и продажу гашиша

В Калуге задержали владельцев и сотрудников наркомаркета, продающего гашиш

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Калуге полицейские задержали владельцев и сотрудников наркомаркета, специализировавшегося на продаже гашиша. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, 33-летняя женщина и 28-летний мужчина организовали интернет-магазин с наркотиком. Его фигуранты получали от неустановленного лица крупными партиями и фасовали. Сбытом гашиша через тайники-закладки занимались трое нанятых сотрудников 22-23 лет.

При обысках у фигурантов нашли более 3,6 килограмма наркотика. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и частям 3 и 4 статьи 228.1 («Подготовка к незаконному сбыту наркотических средств группой лиц в крупном размере») УК РФ.

Ранее МВД опубликовало видео с изъятием 105 килограммов конопли у водителя в Забайкальском крае.

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    Илона Палей
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