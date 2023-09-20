Рост цен на газ в Азии поддержит спрос на российское топливо в Европе

Эксперт Гришунин: высокие цены на СПГ в Азии поддержат спрос на российский газ

Высокие цены на газ на азиатском рынке, стабильно превышающие стоимость сырья в Европе в течение будущей зимы, поддержат спрос на российский трубопроводный газ. Об этом со ссылкой на прогнозы отраслевых организаций и экспертов пишут «Ведомости».

В сентябрьском обзоре Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) ожидается, что так называемая азиатская премия сохранится «в шестимесячный период с октября 2023 года по март 2024 года». По прогнозам специалистов, в октябре цены в Азии будут выше европейских в среднем на 2,1 доллара за миллион британских тепловых единиц (МБТЕ), или на 75 долларов за тысячу кубометров газа, сократившись в ноябре до 0,2 доллара за МБТЕ (7 долларов за тысячу кубометров). Затем ценовая разница вновь начнет расти — 0,6 доллара за МБТЕ (21,4 доллара за тысячу кубометров) в декабре, и 1,3 доллара за МБТЕ (46,4 доллара за тысячу кубометров газа) в январе и феврале 2024 года.

Ценовая премия на газ в Азии начала расти в мае на фоне роста спроса на энергоносители в регионе и снижения закупок и цены в Европе из-за накопления больших запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ). В результате производители СПГ и трейдеры начали перенаправлять часть объемов топлива на азиатский рынок. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин прогнозирует, что потребители в ЕС будут стараться найти максимально дешевую альтернативу СПГ, что сделает российский газ в Европе более востребованным.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман ожидает, что поставки трубопроводного газа из России в Европу в следующем отопительном сезоне приблизятся к возможному максимуму на фоне ограниченного предложения. Однако, если цены в Европе и Азии сравняются, поставщикам из США будет выгоднее отправлять СПГ в ЕС из-за меньших транспортных расходов, объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сохранение азиатской премии во многом будет зависеть от погоды на обоих континентах, добавляет Кауфман. Даже 100-процентная заполненность СПГ не позволит Европе провести зиму без импорта газа, поэтому начиная с ноября-декабря часть объемов СПН может вернуться в ЕС, считает он.

По прогнозам аналитиков службы Евросоюза (ЕС) Copernicus, цены на газ на европейском энергетическом рынке могут снизиться на фоне теплого начала зимы. Согласно оценке специалистов, средние температуры в ЕС в октябре-декабре будут близкими к норме для этого времени года. Самые высокие температуры в сентябре-октябре ожидаются в странах Восточной Европы. В целом предстоящая зима в ЕС будет теплее и влажнее, чем обычно.