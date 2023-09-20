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19:08, 20 сентября 2023Забота о себе

Любителей меда предупредили о серьезной опасности

Эксперт Бормотова: мед от зараженных пестицидами пчел опасен для человека

Фото: Kobby Mendez / Unsplash

Мед от пчел, зараженных пестицидами, может быть опасен для человека, предупредила главный специалист отдела безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Вера Бормотова. О серьезной опасности она рассказала любителям меда в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам эксперта, применение пестицидов в зоне полетов пчел часто приводит к отравлению насекомых, а если зараженная пчела попадает в улей, то это приводит к снижению количества насекомых внутри колонии и заражению меда. Особо опасным классом пестицидов для насекомых-опылителей она назвала неоникотиноиды. Бормотова уточнила, что, если применять эти химикаты по инструкции и вовремя сообщать пчеловодам о грядущих обработках, вещества не навредят ни насекомым, ни меду.

Однако в большинстве случаев о запланированных обработках сообщают поздно, а иногда и вовсе нарушают регламент применения пестицидов или используют запрещенные в России препараты, посетовала специалистка. Чтобы избежать отравлений покупателей, продолжила Бормотова, владельцы пасек должны проходить лабораторные проверки, а потребители — выбирать надежных производителей.

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В свою очередь, врач Александр Умнов предупредил, что пестициды способны накапливаться в тканях тела, оказывая нейротоксическое, гепатотоксическое и канцерогенное действие. Такой мед может вызывать появление аномалий развития у плода, сказал он, вплоть до летального исхода.

Ранее врач Александр Мясников назвал мед главным источником ботулизма. По этой причине мед противопоказан к употреблению детям до одного года, предупредил он.

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    Александра Лисица
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