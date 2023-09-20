Девушка испугалась делающего предложение парня и отправила его в больницу

Девушка поделилась неудачным опытом предложения о браке, в ходе которого она так обожгла бойфренду лицо, что ему понадобилась пересадка кожи. Об этом пишет Distractify.

Элис из США под ником @huge.pear поделилась курьезным эпизодом неудачного предложения в социальной сети TikTok. В то время девушке было 22 года, и она встречалась с парнем около восьми месяцев. Однажды сестра Элис неожиданно позвала ее на прогулку в парке. Это происходило осенью, и по пути девушки зашли в кофейню, где автор видео заказала горячий шоколад, чтобы не замерзнуть.

Как только они попали в парк, сестра Элис достала смартфон и начала снимать, утверждая, что делает это из-за красивой картинки. Девушка развернулась и начала шагать задом, глядя в камеру. В этот момент она внезапно наткнулась на прячущегося за кустом мужчину. Элис так испугалась, что инстинктивно плеснула шоколад прямо ему в лицо и побежала. Когда девушка поняла, что сестра не последовала за ней, она вернулась на место инцидента. Там она застала кричащего от боли от ожога незнакомца и плачущую сестру. Лишь спустя несколько секунд она по обуви узнала своего парня. Оказалось, что он хотел романтично сделать ей предложение и договорился о сюрпризе с ее сестрой.

В итоге Элис пришлось везти бойфренда в больницу, где выяснилось, что он получил серьезные ожоги и ему требуется пересадка кожи. На предложение девушка ответила «нет». Вскоре после того, как парень поправился, они закончили отношения.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как случайно узнала о бойфренде неприятную правду, найдя его пост в интернете. По словам девушки, она решила расстаться с ним после увиденного.