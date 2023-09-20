Рынку страхования США предрекли трудности из-за глобальной проблемы

FSF: расходы на страхование жилья в США могут вырасти из-за изменения климата

Расходы американских домохозяйств на страхование объектов недвижимости могут вырасти еще больше по мере усиления темпов глобального потепления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков First Street Foundation (FSF).

Проблема усугубляется тем, что сейчас в США 39 миллионов домов застрахованы по искусственно заниженным ценам. Их них 6,8 миллиона покрыты полисами «страховщика последней инстанции» и напрямую зависят от поддержки государства. Это означает, что в случае новых стихийных бедствий расходы по таким домам лягут в том числе на плечи американских властей, предупреждают эксперты.

Американские власти недооценивают масштабы кризиса, с которым может столкнуться местный рынок жилищного страхования. Эксперты прогнозируют, что по мере учащения стихийных бедствий размер страховых взносов может вырасти, что приведет к дополнительной финансовой нагрузке на местные домохозяйства и государство. На этом фоне в среднесрочной перспективе рынок недвижимости США рискует столкнуться с так называемым пузырем климатического страхования.

«Когда произойдет коррекция рынка (страхования жилья — прим. «Ленты.ру»), это сделает миллионы домов практически нестрахуемыми и, следовательно, приведет к падению их стоимости», — резюмировал исполнительный директор FSF Мэтью Эби.

В середине июня Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков предрек волну банкротств американских банков из-за значительной кредитной задолженности по объектам коммерческой недвижимости на общую сумму 1,5 триллиона долларов. На фоне этого стоимость офисной и торговой недвижимости в стране может снизиться на 40 процентов, что увеличит риски потенциальных дефолтов местных компаний, задействованных в финансовом секторе.