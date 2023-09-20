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15:14, 20 сентября 2023Среда обитания

Россиянам начали приходить счета на оплату налога на имущество

ФНС стала рассылать россиянам уведомления с расчетом имущественных налогов

Фото: Jonathan Francisca / Unsplash

Россиянам начали приходить счета на оплату налога на имущество. Уведомления будут рассылаться через портал госуслуг, сервис «Личный кабинет налогоплательщика» либо заказным письмом, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Ведомство до конца октября направит 70,6 миллиона налоговых уведомлений владельцам земельных участков, объектов капитального строительства и транспортных средств за период владения в течение 2022 года. Рассылка приходит только зарегистрированным пользователям, напоминает ведомство.

Счета для граждан, не зарегистрированных на упомянутых сервисах, будут рассылаться по почте за исключением некоторых случаев. Например, если у россиянина имеется налоговая льгота, налоговый вычет или иные основания, освобождающие владельца объекта от уплаты налогов на имущество. Либо при условии, если общая сумма налогов составила менее ста рублей, согласно уведомлению.

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Если пользователь портала госуслуг или личного кабинета налогоплательщика хочет получать счета на бумаге, ему необходимо направить соответствующее заявление в налоговый орган. В том случае, если до 1 ноября уведомление не дошло до налогоплательщика, необходимо обратиться в налоговый орган либо связаться со специалистами через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

Впервые уплатить все начисленные налоги можно будет одним платежом на единый налоговый счет. Ранее эксперт Минфина Ольга Дайнеко объяснила новый порядок уплаты налогов для граждан России. Теперь у каждого налогоплательщика есть Единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП), больше не требуются отдельные квитанции на земельный, транспортный и имущественный налог. В случае наличия задолженностей или штрафов они погашаются в первую очередь, отсутствует возможность выбрать, за что заплатить сначала, а что отложить на потом.

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    Виктория Клабукова
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