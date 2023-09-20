Женщина решилась завести детей с мужем после 13 лет брака и раскрыла его измену

Не назвавшая себя 33-летняя женщина рассказала, что раскрыла измену мужа после 13 лет брака, и попросила совета у пользователей сети. Свою историю она опубликовала на форуме Reddit.

Автор поста написала, что познакомилась с будущим мужем в университете, когда им было по 18 лет. Они сразу полюбили друг друга, а в 20 лет тайно поженились. Муж всегда поддерживал ее, хотя в финансовом отношении их жизнь была не очень благополучной. В частности, он устроился на более тяжелую работу, чтобы она могла ходить на занятия танцами и построить карьеру хореографа, о чем она мечтала с детства.

Со временем финансовое положение пары упрочилось, и они даже решились завести детей, когда им исполнится 35 лет. Супруги полностью доверяли друг другу и один мог спокойно просматривать содержимое телефона другого. После дня рождения племянницы автор поста залезла в телефон мужа, чтобы посмотреть сделанные им фотографии. Там она обнаружила сообщения от неизвестной: «Милый, ты уже дома?» и «Напиши мне, как сможешь». Женщина проверила телефон отправительницы и выяснила, что это была одна из ее подруг.

«Я рассказала ему все тем же вечером, и он начал просить прощения и плакать, — написала автор. — Мы оба плакали. Он так меня обидел». Выяснилось, что мужчина уже пять месяцев встречался с ее разведенной подругой, с которой вместе работает.

Супруг пообещал, что порвет все связи с любовницей и сменит работу, если потребуется. «В последние дни он рано приходит с работы, приносит мне цветы и шоколадки. Мы каждый день занимаемся сексом по его инициативе, хотя раньше это происходило раз в неделю, так как он "уставал"», — рассказала автор поста.

Она спросила у пользователей Reddit, следует ли ей простить мужа. Женщина сказала, что потеряла к нему доверие, но в глубине души все еще любит его. Большинство комментаторов посоветовали ей прекратить общение с подругой, но постараться восстановить отношения с супругом. «Любой, кто действительно раскаивается, извиняется и пытается возместить нанесенный ущерб супругу — заслуживает второго шанса», — написал один из них.

Ранее житель Китая решил найти преступника, который якобы надругался над его возлюбленной, и раскрыл ее неприглядный секрет. Выяснилось, что женщина вела двойную жизнь.