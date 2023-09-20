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06:31, 20 сентября 2023Наука и техника

Источник кислорода на Каллисто остался неизвестным

Journal of Geophysical Research: источник кислорода на Каллисто неизвестен

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Группа ученых, которые связаны с несколькими институтами США, проверила гипотезу, объясняющую количество кислорода в атмосфере Каллисто, одного из спутников Юпитера, и обнаружила, что она не соответствует действительности. Результаты исследования опубликован в Journal of Geophysical Research: Planets.

Каллисто является вторым по размеру спутником Юпитера после Ганимеда. Предполагается, что под ледяной корой спутника может находиться жидкий океан. Наблюдения показали, что в ее атмосфере присутствует аномально большое количество кислорода, однако его источник представляет загадку. Основное объяснение состоит в том, что мощная магнитосфера Юпитера может выбивать молекулы водорода, воды и кислорода изо льда на поверхности Каллисто.

Исследователи смоделировали тепловые и энергетические компоненты магнитосферы Юпитера, а также оценили количество энергии, которая может достигнуть атмосферы и поверхности Каллисто. Затем они сравнили количество кислорода, которое должно находиться в атмосфере Каллисто, с тем количеством, которое в ней находится на самом деле, и обнаружили огромное несоответствие. Кислорода было на 2-3 порядка больше, чем можно было бы объяснить влиянием магнитосферы.

Таким образом, источник кислорода остается неизвестным. Ученые предполагают, что предстоящие миссии, такие как JUICE Европейского космического агентства и Europa Clipper НАСА, помогут узнать больше.

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    Александр Еникеев
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