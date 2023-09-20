Азербайджан сообщил о нейтрализации военной части в Карабахе

Минобороны Азербайджана: в Карабахе нейтрализована военная часть

Вооруженные силы Азербайджана нейтрализовали военную часть в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель Министерства обороны республики Анар Эйвазов, передает РИА Новости.

«В рамках антитеррористических мероприятий военная часть, расположенная в районе населенного пункта Тепекенд, полностью нейтрализована», — говорится в сообщении.

Представитель Минобороны отметил, что в этой военной части азербайджанские военные неоднократно фиксировали незаконную деятельность.

Ранее стало известно, что российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха более 2000 мирных жителей. Военнослужащие вывозят население из наиболее опасных районов, которые подвергаются обстрелам.