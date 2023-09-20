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23:42, 20 сентября 2023Мир

Генсек ООН обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

Генсек ООН Гутерриш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, были задокументированы доказательства нарушений прав человека, в том числе «сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни». Генсек ООН заявил, что казни совершались в основном со стороны российских военных.

Гутерриш также обвинил Москву в насильственном перемещении граждан Украины на территорию, которая «находится под контролем России, или в Российскую Федерацию».

Ранее президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал весь мир продолжать поддерживать Украину. «Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации? Я уверен, ответ — нет. Мы должны противостоять неприкрытой агрессии сегодня и сдерживать других потенциальных агрессоров завтра», — отметил политик.

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    Марина Совина
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