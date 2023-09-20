Губернатор прокомментировал пожар в резервуаре с дизтопливом в Сочи

Губернатор Кондратьев: при пожаре в резервуаре с дизтопливом никто не пострадал

При пожаре в резервуаре с дизельным топливом в Сочи никто не пострадал. Об этом, комментируя ЧП, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По его данным, площадь возгорания составляет 96 квадратный метров. С огнем борются 60 человек и 15 единиц техники, угрозы распространения огня нет. Причины пожара устанавливаются, добавил глава Кубани.

О пожаре в Адлеровском районе Сочи стало известно утром в среду, 20 сентября. Огонь распространился в резервуаре с топливом, который находится рядом с аэропортом российского курорта. По словам местных жителей, до начала пожара раздался звук взрыва.

В сети появились кадры мощного пожара. На них видны большие языки пламени и облако черного дыма, который поднимается в воздух.