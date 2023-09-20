Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:59, 20 сентября 2023Россия

Губернатор прокомментировал пожар в резервуаре с дизтопливом в Сочи

Губернатор Кондратьев: при пожаре в резервуаре с дизтопливом никто не пострадал
СюжетПожар в Сочи

Кадр: Baza

При пожаре в резервуаре с дизельным топливом в Сочи никто не пострадал. Об этом, комментируя ЧП, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По его данным, площадь возгорания составляет 96 квадратный метров. С огнем борются 60 человек и 15 единиц техники, угрозы распространения огня нет. Причины пожара устанавливаются, добавил глава Кубани.

О пожаре в Адлеровском районе Сочи стало известно утром в среду, 20 сентября. Огонь распространился в резервуаре с топливом, который находится рядом с аэропортом российского курорта. По словам местных жителей, до начала пожара раздался звук взрыва.

В сети появились кадры мощного пожара. На них видны большие языки пламени и облако черного дыма, который поднимается в воздух.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Выступление Зеленского в ООН назвали позором. Его обвиняют во лжи и стремлении к ядерной катастрофе

    Попова назвала отличительную черту нынешнего подъема заболеваемости COVID-19

    Блогерша раскрыла ошибку в стирке темной одежды

    Компания Маска начала набирать испытателей вживляемых в мозг чипов

    Стало известно о намеке Путина Южной Корее насчет Украины

    Иностранный футболист назвал самое популярное матерное слово в России

    Экс-солист Цирка «Дю Солей» раскрыл способ борьбы со страхом

    Поставки автомобилей из Японии в Россию обрушились

    В Китае восхитились эффективностью российского танка

    Россиянка описала базу отдыха в Сочи фразой «унитаз не мыли неделями»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости