Запланирован первый круиз лайнера «Карелия» по Каспийскому морю

Лайнер «Карелия» начнет ходить на Каспийском, Черном, Азовском и Белом морях

Первые круизные лайнеры смешанного типа «Карелия» запланировали ввести в эксплуатацию в 2025 году. Они начнут ходить на Каспийском, Черном, Азовском и Белом морях, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора круизной компании «Водоходъ» Ришата Багаутдинова.

«В проекте расписания на 2025 год планируется, что первый круизный лайнер проекта "Карелия" выполнит двухнедельный круиз по новому маршруту "Поморское кольцо", который пройдет по акватории Белого моря через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу», — рассказал Багаутдинов.

Он также отметил, что в планах есть маршруты и по Черному морю — круизы из Ростова-на-Дону в Сочи или в обратном направлении с посещением Анапы и Новороссийска. Кроме того, на южном направлении лайнер «Николай Жарков» выполнит круиз из Ростова-на-Дону в Астрахань, с возможностью для туристов посетить города Дагестана — Махачкалу и Дербент.

Ранее в сентябре сообщалось, что казахстанские туристы будут заинтересованы круизами по Каспию. По словам посла Казахстана в России Даурена Абаева, проект будет пользоваться спросом среди граждан республики.