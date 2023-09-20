Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Глава МИД Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В качестве главы российской делегации, Лавров проведет порядка двадцати двусторонних встреч, а также примет участие в многосторонних консультациях в рамках БРИКС, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Группы друзей в защиту Устава ООН.

20 сентября состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, в котором, как ожидается, Лавров также примет участие. А 23 сентября российский министр выступит с трибуны Генассамблеи ООН.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что планирует встретиться с Лавровым в Нью-Йорке во второй половине недели. Он также призвал своих коллег по Европейскому союзу последовать его примеру, подчеркнув, что контакты с российской стороной могут поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.