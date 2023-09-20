Госдума одобрила использование маткапитала на реконструкцию дома

Комитет Госдумы одобрил трату маткапитала на реконструкцию дома

Россиянам могут разрешить использовать материнский капитал для реконструкции дома блокированной застройки. Речь о жилых зданиях, которые находятся в одном ряду с другими домами и имеют с ними общие боковые стены. Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к документу сказано, что гражданам разрешается тратить средства маткапитала также на реконструкцию другого объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение с отдельным выходом на земельный участок. Его площадь может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции.

Правительство внесло проект в Госдуму 13 июня. Размер материнского капитала в 2023 году составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей на второго.

В начале августа первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова предложила законопроект, согласно которому гражданам разрешат использовать средства материнского капитала на ремонт квартир. Пока документ не был внесен в Госдуму.