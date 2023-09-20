В МИД рассказали о действиях российских миротворцев в Карабахе

МИД: российские миротворцы занимаются эвакуацией гражданского населения Карабаха

Миротворцы из России в настоящий момент оказывают содействие гражданскому населению Карабаха. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

В том числе российский миротворческий контингент оказывает медицинскую помощь и занимаются эвакуацией, уточнили в ведомстве. Также отмечается, что с момента своего размещения в регионе миротворцы добросовестно выполняли задачи по поддержанию режима прекращения огня и координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации «на земле», а также содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Утверждается, что режим прекращения огня не соблюдается Баку с 12:00 вторника, 19 сентября.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратный километров, которая включает в себя Карабах.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Глава государства подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — подытожил он.